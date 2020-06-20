2020/06/20 | 08:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا تختبر بنجاح أول محرك محلي لصاروخ مضاد للسفن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 08:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تختبر بنجاح أول محرك محلي لصاروخ مضاد للسفن) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تختبر بنجاح أول محرك محلي لصاروخ مضاد للسفن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).