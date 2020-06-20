الصحة العراقية تعلن عن خطة جديدة للسيطرة على فيروس كورونا

2020/06/20 | 08:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اكد وزير الصحة، حسن التميمي، السبت، أن الوزارة ستجري 20 ألف فحص يومياً لفيروس كورونا، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.وقال وزير الصحة، في تصريح صحفي أن “الوضع الصحي في البلاد ما زال تحت السيطرة، اذ توجد أسرة كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمصابين بفايروس كورونا”، مشيرا الى “وصول 500 الف فحص مختبري […]

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