 الانبار تعلن نجاح اول عملية تبرع ببلازما الدم من متعافي لمصاب بكورونا

2020/06/20 | 08:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اعلن مدير دائرة صحة محافظة الانبار خضير خلف شلال ، السبت، عن نجاح اول عملية تبرع ببلازما الدم من شخص متعافي لشخص مصاب من اهالي المحافظة في خطوة هي الاولى من نوعها منذ انتشار مرض كورونا في الانبار .وقال الشلال في تصريح لـ/المعلومة/، إن “كادر طبي متخصص في مستشفى الفلوجة التعليمي […]

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