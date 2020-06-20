2020/06/20 | 08:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن اجرائ تغييرات بالملاك التدريبي لفريق القوة الجوية بكرة القدم بقيادة ايوب اوديشو.وقال المصدر لـ "كلكامش برس"، ان" الملاك التدريبي لفريق القوة الجوية سيتألف من ايوب اوديشو و شاكر محمود مساعداً وهاشم خميس مدربا للحراس و الاسباني غونزالو مدربا للياقة ".

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