المكسيك تتجاوز حاجز الـ20 ألف وفاة بكورونا

2020/06/20 | 08:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تجاوز وفيات فيروس كورونا حاجز الـ20 ألف حالة بتسجيل 647 وفاة جديدة.

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