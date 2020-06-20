احباط عملية تسلل لداعش قرب خانقين بديالى

2020/06/20 | 08:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد احبطت قوات الحشد الشعبي عملية تسلل لتنظيم داعش في قرية شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر امني ، ان قوة من الفوج الثالث لواء 23 في الحشد الشعبي احبطت عملية تسلل لداعش قرب قرية علياوة باطراف خانقين شمال شرق بعقوبة .واضاف ان عملية احباط التسلل اسفرت عن اصابة ارهابي بحسب المؤشرات […]

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