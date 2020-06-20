2020/06/20 | 08:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة هواوي رسميًا عن هاتفها الذكي (إنجوي 20 برو) Enjoy 20 Pro، وذلك بعد العديد من التسريبات.ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع Mediatek MT6873 الذي يُعرف أيضًا باسم آخر هو Dimensity 800، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هواوي تعلن رسميًا عن Enjoy 20 Pro بسعر اقتصادي تقنية هواوي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هواوي تعلن رسميًا عن Enjoy 20 Pro بسعر اقتصادي تقنية هواوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).