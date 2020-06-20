ديالى.. 70 الف نسمة يدخلون مرحلة “العطش الحاد” وتحذيرات من كارثة انسانية

2020/06/20 | 09:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد مسؤول حكومي في محافظة ديالى، السبت، أن 70 الف نسمة دخلوا مرحلة العطش الحاد وسط تحذيرات من كارثة انسانية.وقال مدير ناحية بهرز(10كم جنوب بعقوبة) نزار اللهيبي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “ناحية بهرز دخلت مرحلة العطش الحاد بسبب شحة مياه نهر خريسان الذي يمثل المغذي الاساس لمحطات الاسالة التي تؤمن المياه لاكثر […]

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