كشف تفاصيل لقاء مثير مع السبهان.. الخنجر: السعودية قررت الانتقام في هذه اللحظة

2020/06/20 | 09:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس المشروع العربي خميس الخنجر، عن تفاصيل مثيرة بشأن الدور السعودي في العراق وتدخلاتها في تشكيل التحالفات السنية، مشيرا إلى أن السعودية قررت الانتقام عندما فشلت في تجديد الولاية لرئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.وقال الخنجر في حوار مع موقع “ميدل ايست أي” البريطاني وتابعته /المعلومة/، إن “السبهان طلب مني همسا، ألا اتنافس […]

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