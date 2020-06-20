رأس المال: الفصل الثالث عشر - 3) التأثيرات المباشرة للإنتاج الآلي على العامل - كارل ماركس

2020/06/20 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس الآلات والصناعة الكبرى 3) التأثيرات المباشرة للإنتاج الآلي على العامل كان تثوير وسائل العمل، كما رأينا، نقطة انطلاق الصناعة الكبرى، أما وسائل العمل التي تعرضت للانقلاب فتكتسب شكلها الأكثر تطورا في تمفصل منظومة الآلات في المصنع.



وقبل أن نعاين سبل اندماج المادة البشرية بهذا الكيان العضوي الموضوعي دعونا نطلع على بعض التأثيرات العامة ......





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