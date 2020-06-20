ين المخرج من الحجر الصحي؟ - التيتي الحبيب

2020/06/20 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداث 364: اين المخرج من الحجر الصحي؟منذ البداية والدولة تخطط للخروج من الحجر الصحي.



واستعملت فيه خطتينالاولى تطبيق حالة الطوارئ وإلزام فئات من المواطنين بالحجر الصحي حتى لا تتعرض البنية الصحية للقطاع العام المهترئة اصلا الى الانهيار النهائي والخطة الثانية طبقت فيها مناعة القطيع على الطبقة العاملة أي تعريضها لخطر الاصابة والاعتماد على الجيش الاحتياطي لليد العاملة في تعويض الخس ......





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