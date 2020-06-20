2020/06/20 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعد_الله_مزرعاني نجم الأسبوع المنصرم كان، ولا ريب، قانون «قيصر» الصادر عن الكونغرس الأميركي، والذي بدأ تطبيقه ضمن تصعيد عقوبات أميركية ضد سوريا، يوم الأربعاء الماضي.



وقعُ ذلك أيضاً بالنسبة إلى لبنان، في سياق تصعيد أميركي متواصل لتطويق حزب الله، وإسباغ صفة «الإرهاب» عليه، ومحاولة فرض مواقف مماثلة من الحزب، على حلفاء واشنطن الغربيين، أثمر، حتى الآن، في لندن وبرلين وأمستردام...واشنطن، التي أعلنت مع تل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فقط «المؤقت السلبي» يدوم! - سعد الله مزرعاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فقط «المؤقت السلبي» يدوم! - سعد الله مزرعاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).