كوريا الشمالية تستعد لإطلاق منشورات مناهضة لكوريا الجنوبية وسط تصاعد التوتر

2020/06/20 | 09:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ تستعد لإرسال منشورات دعائية عبر حدودها الجنوبية منددة بالمنشقين الكوريين الشماليين وبكوريا الجنوبية، ردا على المنشورات التي يتم إرسالها من الجنوب مع تصاعد حدة التوترات بين البلدين.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن "الشعب الكوري الشمالي الغاضب في جميع أنحاء البلاد يمضي قدما بشكل فعال في الاستعدادات لبدء توزيع منشورات على نطاق واسع".وأضافت الوكالة أن "كل فعل لا بد وأن يقابل برد فعل مناسب ولا يمكن للمرء أن يشعر بمدى الايذاء الذي يسببه إلا عندما يجرب ذلك بنفسه".وقد وصلت التطورات بين الكوريتين إلى مستويات عالية، حيث هددت كوريا الشمالية بإحباط جميع المشروعات المشتركة والقيام بعمل عسكري ضد ما وصفته بالعدو، متحججة بفشل الجنوب في منع المنشقين من إرسال المنشورات التي تنتقد الزعيم الشمالي عبر الحدود.وقامت كوريا الشمالية، الثلاثاء الماضي، بتفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في بلدة كيسونغ الحدودية، وهو رمز للمصالحة أنشئ بعد إعلان بانمونجوم الصادر بعد قمة الرئيس مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في عام 2018.

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