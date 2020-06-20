الصين تعلن أرقام كورونا الجديدة

2020/06/20 | 09:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم السبت، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 22 حالة بالعاصمة بكين.

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