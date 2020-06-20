القانونية النيابية: حل مجالس المحافظة غير قانوني


القانونية النيابية: حل مجالس المحافظة غير قانوني
2020/06/20 | 09:14 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ،السبت، عدم قانونية قرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظة، متوقعا ان يتم اعادة عملها.

وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظات هو قرار غير قانوني ولا يمكن تحميل مجالس المحافظات وزر جميع الاخطاء الادارية في الدولة العراقية”.

واضاف ان “القانون العراقي ينص […]

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