2020/06/20 | 09:14 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ،السبت، عدم قانونية قرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظة، متوقعا ان يتم اعادة عملها.
وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظات هو قرار غير قانوني ولا يمكن تحميل مجالس المحافظات وزر جميع الاخطاء الادارية في الدولة العراقية”.
واضاف ان “القانون العراقي ينص […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: حل مجالس المحافظة غير قانوني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ،السبت، عدم قانونية قرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظة، متوقعا ان يتم اعادة عملها.
وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظات هو قرار غير قانوني ولا يمكن تحميل مجالس المحافظات وزر جميع الاخطاء الادارية في الدولة العراقية”.
واضاف ان “القانون العراقي ينص […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: حل مجالس المحافظة غير قانوني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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