نمو مساعد جوجل الصوتي

2020/06/20 | 09:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نما مساعد جوجل الصوتي (Google Assistant) ليصبح نظامًا أساسيًا مستقلًا منذ إطلاقه، فهو الآن ليس فقط أذكى من أي وقت مضى، لكن مع أجهزة مثل (Nest Hub) أو (Nest Mini) لم يعد مجرد جزء من نظام أندرويد فقط عندما ينمو مساعد جوجل الصوتي في القدرات يصبح أيضًا أكثر تعقيدًا، وهذا يعني أن المطورين يحتاجون إلى […]

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