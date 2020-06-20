ضمن عمليات ’’الصدمة’’.. إزالة التجاوزات على الشبكة الضوئية في 5 محافظات

2020/06/20 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

كشفت وزارة الاتصالات، السبت (20 حزيران 2020)، عن إزالة التجاوزات على الشبكة الضوئية في خمس محافظات مختلفة بينها العاصمة بغداد، فيما أشارت الوزارة إلى منح أصحاب الأبراج المتجاوزة بمنطقة الأمين 72 ساعة لإزالة تجاوزاتهم.

وقالت مسؤولة قسم العلاقات والاعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة، ايناس الجلبي في تصريح صحفي: "انسجاماً مع انطلاق المرحلة الثانية من مشروع الصدمة لإيقاف تهريب سعات الانترنت من المنافذ، تم تشكيل لجنة مشتركة مع الامن الوطني لرفع التجاوزات على الكابل الضوئي في العاصمة بغداد، ومحافظات نينوى، والمثنى، والنجف وواسط".

وأضافت الجلبي، أنه "تم البدء بقطع اعمال التجاوزات على الكابل الضوئي لتنظيم العمل المشترك لمجهزي خدمة الانترنت، والحصول على اسناد الجهات الامنية بكشف التجاوزات".

وأكدت، أن "الوزارة قامت بكشف كابل ضوئي غير مرخص يستخدم لإدخال سعات انترنت في قضاء تلكيف في محافظة نينوى، ويعمل على تهريب سعات اخرى والكابل غير المرخص يجهز أحد ابراج شركة (كورك) للهاتف النقال، ويجهز أحد الابراج الخاصة بتجهيز خدمة الانترنت".

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ اللازم من قبل اللجان المشكلة بهذا الصدد، فضلا عن انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع تنظيم محضر مشترك بذلك" .

ولفتت إلى أن "الشركة أمهلت اصحاب الابراج المتجاوزة في منطقة الامين ببغداد 72 ساعة لإزالة تجاوزاتهم على الشبكة الضوئية، خصوصا بعد توجيه انذار لأصحاب الابراج المتجاوزة فيها ضمن محلة ( 733 ) لإزالة جميع تجاوزاتهم من الكابلات والكابينات الضوئية المثبتة على اعمدة الكهرباء واسطح المباني، لغرض تحويل الخدمة المقدمة من قبلهم ضمن المصرح به من الجهات الامنية و الاتصالاتية الى المواطنين".

يتبع.....

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