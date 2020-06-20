وزير الصحة يعلن قرب زيادة فحوصات كورونا إلى 20 ألف يومياً

2020/06/20 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، السبت (20 حزيران 2020)، قرب زيادة الفحوصات المختبرية لفيروس كورونا إلى 20 ألف يومياً.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "500 ألف فحص مختبري لكورونا (PCR)، ستصل إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة، الأمر الذي يدفع إلى زيادة الفحص اليومي لـ 20 ألف فحص".

وأضاف، أن "الوزارة لم تقصر في توفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية للمرضى"، منوها بأنّ "الوضع الصحي ما زال تحت السيطرة".

وأشار التميمي، إلى "وجودأسرّة كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين، لا سيما بعد المساعدات التي قدمتها بعض الوزارات كالتجارة والتعليم العالي والشباب".

وأعلن وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي أمس، أنَّ العلاج الروسي الخاص بفايروس كورونا، بدأ تصنيعه في العراق بعد أن أقرّته اللجان العلمية، وسيتوفر في المؤسسات الصحية نهاية الأسبوع الحالي.

وكشفت وزارة الصحة، أمس الجمعة، عن افتتاح معرض بغداد الدولي بـ 525 سريرياً ومستشفى العطاء بـ 300 سرير، والأقسام الداخلية لجامعتي بغداد والمستنصرية بـ 1000 سرير، وقاعات وزارة الشباب والرياضة بـ 600 سرير.

وسجلت وزارة الصحة العراقية، يوم أمس 69 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و1635 إصابة.

وبلغ مجموع الإصابات 27352 ومجموع حالات الشفاء 12205، وعدد الراقدين الكلي 14222، والراقدين في العناية المركزة 200 ومجموع الوفيات 925.

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بغداد اليوم - بغداد

نعى مدير صحة بغداد/الكرخ جاسب الحجامي، الجمعة، أحد الكوادر الطبية، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.





وقال الحجامي، في بيان إن "أبناءنا يتساقطون مثل ورق الشجر في الخريف الواحد تلو الاخر ويأتي من كانوا

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عدد المستشفيات التي سيتم افتتاحها لتقديم الخدمات للمصابين بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه " سيتم افتتاح (معرض بغداد 525 سريراً، وبناية سرايا السلام (مستشفئ

بغداد اليوم

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