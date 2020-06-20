وزارة الاتصالات تكشف عن ازالة التجاوزات على الشبكة الضوئية في 5 محافظات

2020/06/20 | 09:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الاتصالات، السبت، عن ازالة التجاوزات على الشبكة الضوئية في خمس محافظات.وقالت مسؤولة قسم العلاقات والاعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة ايناس الجلبي في تصريح إنه “انسجاماً مع انطلاق المرحلة الثانية من مشروع الصدمة لإيقاف تهريب سعات الانترنت من المنافذ تم تشكيل لجنة مشتركة مع الامن الوطني لرفع التجاوزات على الكابل الضوئي […]

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