كيف تصدر جهات الاتصال من آيفون بتنسيق VCF

2020/06/20 | 09:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تريد تغيير هاتفك الآيفون أو مشاركة جهات الاتصال مع الأجهزة الأخرى فإنه أمر بسيط للغاية أيضًا، إليك كيفية تصدير جهات الاتصال من آيفون بتنسيق VCF.وبفضل (iCloud) يعد النسخ الاحتياطي لجهات الاتصال في هواتف آيفون أمرًا سهلاً للغاية، لكن لو كنت تريد تغيير الجهاز أو مشاركة جهات الاتصال مع الأجهزة الأخرى فإنه أمر […]

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