الرافدين: شمول الموظفين بالتقديم على السلف الكترونيا في أيام العطل

2020/06/20 | 09:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، السبت، ان التقديم على سلف الموظفين الكترونيا ومستمر حتى في أيام الجمعة والسبت وأيام العطل.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “بإمكان الموظفين التقديم على السلف عبر المنصة الالكترونية وعن طريق الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans حتى في أيام العطل ومن خلال الموبايل وفي اي مكان يتواجد فيه […]

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