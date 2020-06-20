الحشد الشعبي يعلن تنفيذ عملية أمنية جنوب سامراء

2020/06/20 | 09:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، السبت، عملية دهم وتفتيش وتمشيط للبساتين والمبازل في ناحية يثرب جنوب سامراء.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة مشتركة من اللواء ٤١ و مغاوير قيادة عمليات سامراء نفذت، صباح اليوم، عملية دهم وتفتيش وتمشيط للبساتين والمبازل في منطقة تل البتار التابعة لناحية […]

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