إندلاع حريق في مستشفى مخصص لعزل مصابي كورونا في بغداد.. صور

2020/06/20 | 09:33 - المصدر: شفق نيوز

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شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن اخماد حريق إندلع في مستشفى مخصص لعزل مصابي كورونا في العاصمة بغداد.

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