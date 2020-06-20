وزارة العدل تؤكد مجددا: السجون خالية من اية اصابات بكورونا

2020/06/20 | 09:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة العدل، السبت، خلو السجون من أي اصابات بفايروس كورونا، بينما ارسلت الى مجلس الوزراء قائمة مكونة من 1527 سجينا من الكبار والاحداث ممن تنطبق عليهم شروط الافراج الشرطي.وقال وكيل الوزارة عبد الكريم فارس السعدي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان “وزارته تؤكد خلو جميع السجون والمعتقلات التابعة لها من الاصابات بفايروس كورونا

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