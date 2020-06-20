حملة “وعي” تنفذ حملة تعفير للدوائر والمؤسسات الحكومية في الديوانية

2020/06/20 | 09:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرفت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين بهيئة الحشد الشعبي في محافظة الديوانية،امس الجمعة، على تعفير وتعقيم عدد من الدوائر الحكومية في المحافظة وذلك ضمن حملة “وعي” التابعة للحشد الشعبي.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن قافلة “مجانين الحشد” وجمعية كشافة الامام الحسين (عليه السلام) وبإشراف معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في الديوانية ومدير

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