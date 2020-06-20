ردا على الجنوبية كوريا الشمالية تعتزم إطلاق حملة منشورات مناهضة لجارتها

2020/06/20 | 09:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تعتزم كوريا الشمالية إرسال منشورات دعائية عبر حدودها الجنوبية، تندد بالمنشقين وبكوريا الجنوبية في أحدث رد على المنشورات التي يتم إرسالها من الجنوب مع تصاعد حدة التوترات.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن “الشعب الكوري الشمالي الغاضب في جميع أنحاء البلاد يمضي قدما بشكل فعال في الاستعدادات لبدء توزيع […]

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