2020/06/20 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس الغرفة التجارية الايرانية العراقية يحيى آل اسحاق، أن وبحسب تفاهم ثنائي ستسدد بغداد مستحقات طهران بعملة الدينار العراقي.وقال ال إسحاق، إن الجانبين اتفقا على تسديد مستحقات طهران بمختلف العملات سيما عملة الدينار وأن الجانب العراقي أبدى استعدادا كاملا بهذا الجانب.ولفت الى أن صادرات ايران لهذا البلد الجار تترواح بين 8 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: العراق يسدد مستحقات ايران بعملة الدينار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران: العراق يسدد مستحقات ايران بعملة الدينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).