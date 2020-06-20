2020/06/20 | 09:41 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد مدير عام صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي، السبت، نسبة الوفيات بفيروس كورونا لا تتعدى 3%، نافيا ما تم تداوله بشأن نقص المسحات في المستشفيات.
وقال الحجامي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “عدد الاصابات ارتفع في جميع المحافظات، وبلغت الاصابات منذ بداية الازمة في جانب الكرخ 4579 حالة حتى الان، و99 حالة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ: نسبة وفيات كورونا لا تتجاوز 3%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد مدير عام صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي، السبت، نسبة الوفيات بفيروس كورونا لا تتعدى 3%، نافيا ما تم تداوله بشأن نقص المسحات في المستشفيات.
وقال الحجامي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “عدد الاصابات ارتفع في جميع المحافظات، وبلغت الاصابات منذ بداية الازمة في جانب الكرخ 4579 حالة حتى الان، و99 حالة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ: نسبة وفيات كورونا لا تتجاوز 3%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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