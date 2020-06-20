صحة الكرخ: نسبة وفيات كورونا لا تتجاوز 3%

2020/06/20 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مدير عام صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي، السبت، نسبة الوفيات بفيروس كورونا لا تتعدى 3%، نافيا ما تم تداوله بشأن نقص المسحات في المستشفيات.وقال الحجامي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “عدد الاصابات ارتفع في جميع المحافظات، وبلغت الاصابات منذ بداية الازمة في جانب الكرخ 4579 حالة حتى الان، و99 حالة […]

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