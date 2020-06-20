نجاح اول عملية تبرع ببلازما الدم من متعافي لمصاب بكورونا في الانبار

2020/06/20 | 09:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مدير دائرة صحة محافظة الانبار خضير خلف شلال، اليوم السبت، عن نجاح اول عملية تبرع ببلازما الدم من شخص متعافي لشخص مصاب من اهالي المحافظة في خطوة هي الاولى من نوعها منذ انتشار مرض كورونا في الانبار.وقال الشلال، إن “كادر طبي متخصص في مستشفى الفلوجة التعليمي وبمتابعة من قسم الامور الفنية […]

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