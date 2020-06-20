تحذيرات من كارثة انسانية في ناحية بهرز بسبب العطش

2020/06/20 | 09:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالىاكد مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم السبت، أن 70 الف نسمة دخلوا مرحلة العطش الحاد وسط تحذيرات من كارثة انسانية.وقال مدير ناحية بهرز، نزار اللهيبي، ان “ناحية بهرز دخلت مرحلة العطش الحاد بسبب شحة مياه نهر خريسان الذي يمثل المغذي الاساس لمحطات الاسالة التي تؤمن المياه لاكثر من 70 الف نسمة”.واضاف اللهيبي، […]

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