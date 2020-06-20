بيان بخصوص شمول الموظفين بالتقديم على السلف الكترونيا

2020/06/20 | 09:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، ان التقديم على سلف الموظفين الكترونيا ومستمر حتى في أيام الجمعة والسبت وأيام العطل.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه "بإمكان الموظفين التقديم على السلف عبر المنصة الالكترونية وعن طريق الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans حتى في أيام العطل ومن خلال الموبايل وفي اي مكان يتواجد فيه المواطن".وأشار إلى، أنه "سيجري إرسال رسالة نصية للموظف تخطره بنجاح خطوات التقديم على السلفة".

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