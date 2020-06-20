وزير الثقافة: إعداد ثلاث دراسات لترشيق الهياكل الإدارية

2020/06/20 | 09:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفَ وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم عن إعداد ثلاث دراسات لترشيق الهياكل الإدارية في وزارة الثقافة

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