امتحانات الثالث متوسط تترنح بين التعليق والاستئناف.. هل سيتم اعتماد درجة نصف السنة؟

2020/06/20 | 09:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة رجحتْ لجنة التربية النيابية، إجراء الامتحانات النهائية لطلبة السادس الاعدادي بثلاثة أدوار.وقال رئيس اللجنة قصي الياسري للصحيفة الرسمية، انه “بعد قرار وزارة التربية إجراء الامتحانات النهائية لطلبة الصفوف المنتهية في المرحلة الاعدادية، درست الكثير من القرارات التي يمكن من خلالها اجراء تلك الامتحانات في ظل ظروف أفضل للطلبة تتيح لهم سرعة […]

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