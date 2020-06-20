مقترح جديد بشأن الامتحانات النهائية لطلبة السادس الاعدادي

2020/06/20 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف رئيس لجنة التربية في مجلس النواب، قصي الياسري ، السبت، عن مقترح لاجراء الامتحانات النهائية لطلبة السادس الاعدادي بثلاثة أدوار.

وقال الياسري في تصريح صحفي، انه "بعد قرار وزارة التربية إجراء الامتحانات النهائية لطلبة الصفوف المنتهية في المرحلة الاعدادية، درست الكثير من القرارات التي يمكن من خلالها اجراء تلك الامتحانات في ظل ظروف أفضل للطلبة تتيح لهم سرعة الاجابة عن الاسئلة وأخرى صحية تتناسب مع الوقاية من فايروس كورونا ومنع انتشاره بين الطلبة في حال إصابة أحدهم به ومنها مراعاة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والكفوف وتعفير القاعات الدراسية".

وبين الياسري أنه "لاتوجد حتى الآن قرارات نهائية تخص هذا الموضوع، ومازالت اللجنة والوزارة في تنسيق دائم مع باقي الوزارات لتوفير جميع الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات النهائية لطلبة الصفوف المنتهية في المرحلة الاعدادية".

وبين أن "من المقترحات التي يتم مناقشتا حاليا هي اجراء الامتحانات النهائية لطلبة السادس الاعدادي بثلاثة أدوار".

وكانت وزارة التربية، نفت السبت (06 حزيران 2020)، الانباء التي تحدثت حول اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للصف الثالث المتوسط.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لا صحة لاعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للصف الثالث المتوسط حتى الآن"، مؤكدة "سعيها لإيجاد الحلول والمعالجات لجميع الحالات".

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بغداد اليوم- بغداد

أكدتْ وزارة العدل، السبت (20 حزيران 2020)، خلو السجون من أي اصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى انها ارسلت الى مجلس الوزراء قائمة مكونة من 1527 سجينا من الكبار والاحداث ممن تنطبق عليهم شروط الافراج الشرطي.

وقال وكيل الوزارة عبد ا

بغداد اليوم-متابعة

كشفت وزارة الاتصالات، السبت (20 حزيران 2020)، عن إزالة التجاوزات على الشبكة الضوئية في خمس محافظات مختلفة بينها العاصمة بغداد، فيما أشارت الوزارة إلى منح أصحاب الأبراج المتجاوزة بمنطقة الأمين 72 ساعة لإزالة تجاوزاتهم.

وقالت

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