العدل توضح بعد أنباء عن وجود إصابات بكورونا في السجون

2020/06/20 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكدتْ وزارة العدل، السبت (20 حزيران 2020)، خلو السجون من أي اصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى انها ارسلت الى مجلس الوزراء قائمة مكونة من 1527 سجينا من الكبار والاحداث ممن تنطبق عليهم شروط الافراج الشرطي.

وقال وكيل الوزارة عبد الكريم فارس السعدي في تصريح صحفي،ان "وزارته تؤكد خلو جميع السجون والمعتقلات التابعة لها من الاصابات بفيروس كورونا سواء للكبار او الاحداث"، لافتا الى أنّ "عمليات التعقيم والتعفير تجري بشكل مستمر على مدار اليوم وباشراف من منظمات وجهات دولية معنية بحقوق الانسان، فضلا عن تطبيق جميع آليات وشروط الوقاية".

وأشار وكيل الوزارة، إلى ان "وزارته انجزت مشروع تأهيل وتجديد سجن بغداد المركزي بطاقة استيعابية 3 آلاف سجين ليكون سجناً نموذجياً بحسب المعايير الدولية"، موضحا أنّ "الوزارة ستعمل على افتتاحه حال انتهاء الاجراءات الفنية والادارية اللازمة".

وكان، النائب عن تحالف القوى العراقية، يحيى المحمدي، حذر، أمس الجمعة، من وجود عدد من الإصابات بفيروس كورونا في السجون العراقية.

وقال المحمدي في تصريح صحفي، إنه "قبل يومين كان لنا لقاء مع وزير العدل العراقي، وعبّرنا عن الشكوك والمخاوف من وجود عدد من الإصابات بفيروس كورونا في السجون العراقية، وطالبنا الوزير بتقييم واقع السجون العراقية الحالي، وكيفية تعامل وزارة العدل مع الحالات إن وجدت، والخطط لمنع انتشار هذا الوباء الخطير في السجون”.

وأكد المحمدي، أنّ "هناك مخاوف وشكوكاً لدينا بوجود عدد من الإصابات بفيروس كورونا، لكنّ الجهات الحكومية لا تكشف عنها، ولهذا سنتابع الوضع الصحي في السجون بشكل يومي، وستكون هناك لجان تحقيق وتدقيق تزور أغلب السجون، للتأكد من وجود إصابات”.

وأضاف أنّ "عدم وضع خطط عملية على أرض الواقع، لمنع انتشار وباء فيروس كورونا بصفوف السجناء، ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، ولهذا سنكون متابعين لعمل وزارة العدل، وكيف ستكون خططها، لمواجهة هذه الأزمة".

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كشف رئيس لجنة التربية في مجلس النواب، قصي الياسري ، السبت، عن مقترح لاجراء الامتحانات النهائية لطلبة السادس الاعدادي بثلاثة أدوار.

وقال الياسري في تصريح صحفي، انه "بعد قرار وزارة التربية إجراء الامتحانات النهائية ل

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كشفت وزارة الاتصالات، السبت (20 حزيران 2020)، عن إزالة التجاوزات على الشبكة الضوئية في خمس محافظات مختلفة بينها العاصمة بغداد، فيما أشارت الوزارة إلى منح أصحاب الأبراج المتجاوزة بمنطقة الأمين 72 ساعة لإزالة تجاوزاتهم.

وقالت

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