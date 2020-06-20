مقتل خمسة عراقيين في غارات تركية بشمال العراق

2020/06/20 | 09:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل خمسة عراقيين في غارات شنها الطيران التركي، في ثالث يوم من العمليّة العسكريّة الجوّية والبرّية التي تشنّها أنقرة في شمال العراق....

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