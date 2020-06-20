فرنسان تعلن تراجع اسعار تذاكر الطيران

2020/06/20 | 09:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة البيئة الفرنسية إليزابيث بورن إنه أمر “صادم” أن تصل أسعار تذاكر الطيران لبعض الرحلات، مثل باريس-مراكش وباريس-براغ، إلى 15 يورو فقط لأنها “تكلف البيئة أكثر من ذلك بكثير”.وأشارت الوزيرة، في حيث لإذاعة فرنسية بحسب ما نقلته صحيفة “الاقتصادية” عن وسائل إعلام، إلى أن السفر جوا له تكلفة باهظة على البيئة تعكسها الضريبة البيئية […]

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