2020/06/20 | 09:49 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة أمريكية تتخلى عن تسمية البوظة "إسكيمو" حرصا على مشاعر سكان تلك المنطقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 09:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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