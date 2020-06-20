2020/06/20 | 09:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة المنافذ تتمكن من ضبط تغير بوصف البضاعة بغية التهرب من دفع الرسوم الكمركية في منفذ أم قصر الشمالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 09:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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