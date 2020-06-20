اشبيلية يفرض التعادل السلبي على برشلونة في الليغا

2020/06/20 | 09:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهدر فريق برشلونة فرصة تحقيق الفوز على نظيره فريق إشبيلية، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في بطولة الدوري الإسباني.واكتفى الفريقان بالتعادل السلبي، في مباراة بالجولة الثلاثين.وسنحت للفريقين أكثر من فرصة طوال دقائق المباراة، ولكن نجح الحارسان في التصدي بنجاح.وشهد الشوط الأول من المباراة مشادة بين لاعبي الفريقين بعد تدخل من

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