ضبط تلاعب في وصف حمولة بمنفذ أم قصر الشمالي

2020/06/20 | 09:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية تمكنها من ضبط تلاعب في وصف البضاعة بغية التهرب من دفع الرسوم الكمركية في منفذ أم قصر الشمالي.وقالت المنافذ في بيان ان ملاكاتها في منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة ضبطت حاويتين حجم (20) قدم محملتين وحسب المعاملة الكمركية بمادة (دهن الطعام) تم تغير وصف البضاعة بعد إنجاز معاملتها […]

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