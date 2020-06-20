وزارة العدل تؤكد خلو السجون من أي إصابات بـ”كورونا”

2020/06/20 | 09:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، خلو السجون من اي إصابات بفيروس كورونا.وقال وكيل الوزارة عبد الكريم فارس السعدي، فى تصريح، “إن وزارته تؤكد خلو جميع السجون والمعتقلات التابعة لها من الإصابات بفيروس كورونا سواء للكبار أو الأحداث”.ولفت إلى أن عمليات التعقيم والتعفير تجري بشكل مستمر على مدار اليوم وبإشراف من منظمات وجهات […]

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