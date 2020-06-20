الداخلية تعلق حول بناء قاعدة عسكرية تركية شمال العراق

2020/06/20 | 10:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية الأنباء التي تحدثت عن بناء قواعد عسكرية تركية في شمال العراق.وقال قسم مكافحة الشائعات التابع لدائرة العلاقات والإعلام بالوزارة، في بيان تلقته “العهد نيوز” انه “لا صحة للاخبار التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي حول بناء قواعد عسكرية تركية في شمال العراق”.واكد “عدم السماح ببناء أية قاعدة عسكرية على أية بقعة […]

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