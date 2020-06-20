اخماد حريق اندلع في ثلاثة محال تجارية وسط البصرة

2020/06/20 | 10:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اخمدت فرق الدفاع المدني في البصرة صباح اليوم حريقا اندلع بثلاثة محال تجارية في شارع الوفود وسط البصرة دون وقوع خسائرة بشرية .وذكر مدير الدفاع المدني العميد تحسين علي ساري ، ان حريقا شب في ثلاثة محال تجارية لبيع العطور والملابس والثالث للعقارات الحق أضرارا مادية دون تسجيل خسائر بشرية .[…]

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