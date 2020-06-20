قريبًا.. الشروع بإعادة بناء جامع النوري ومنارة الحدباء في نينوى بتمويل إماراتي

2020/06/20 | 10:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكدت وزارة الثقافة العراقية، اليوم السبت، سعيها الى اعادة بناء جامع النوري ومنارة الحدباء في نينوى.وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، في تصريح صحفي أنّ “هناك مشروعاً قيد التنفيذ لإعادة بناء جامع النوري ومنارة الحدباء وكنيستي الطاهرة والساعة في محافظة نينوى بعد تعرضها للتدمير على يد عصابات داعش، بتمويل اماراتي […]

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