اندلاع حريق داخل غرف حجر المصابين بكورونا بمستشفى الفرات والدفاع المدني يتدخل

2020/06/20 | 10:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداندلع حريق، اليوم السبت، داخل غرف حجر المصابين بفيروس كورونا بمستشفى الفرات غربي العاصمة بغداد، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.وذكر بيان لمديرية الدفاع، إن "فجر هذا اليوم السبت الموافق العشرين من حزيران تمكنت خمسة فرق اطفاء تابعة الى مديرية الدفاع المدني من التعامل والسيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل غرف الحجر في مستشفى الفرات غربي العاصمة بغداد والمخصص لحجر وعزل المصابين بفايروس كورونا المستجد".وأضاف البيان: "حيث اندلع الحريق داخل كرفان مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال مقسم إلى عشر غرف للعزل تحتوي كل غرفة على أربعة اسرة لحجر المرضى".وبين، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت وبوقت قياسي من تطويق النيران والسيطرة على الحادث بشكل تام مع اجلاء 15 مريضا دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".وأشار إلى، أن "الاضرار قد طالت ثلاث غرف فقط من الردهة وانقذت فرق الدفاع المدني 7غرف مجاورة ، وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق ومازالت التحقيقات مستمرة".

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