2020/06/20 | 10:15 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنانة ليلى غفران تنشر صورتها مع ابن شقيق صدام حسين: الصديق الغالي (صورة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 10:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنانة ليلى غفران تنشر صورتها مع ابن شقيق صدام حسين: الصديق الغالي (صورة)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنانة ليلى غفران تنشر صورتها مع ابن شقيق صدام حسين: الصديق الغالي (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).