إحصائية مرعبة لوفيات وإصابات كورونا حول العالم وهذه الدول الأكثر تضرراً

2020/06/20 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، السبت، بأن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا...





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