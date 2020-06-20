المنافذ الحدودية تضبط حاويتي ’’دهن طعام’’ في أم قصر سببت هدراً بالمال العام

2020/06/20 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، السبت، 20 حزيران، 2020، ضبط حاويتين محملتين بـ"دهن الطعام" ...





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