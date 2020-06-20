من الكبار والاحداث.. العدل تعتزم الافراج عن أكثر من 1500 سجينا

2020/06/20 | 10:23 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكدت وزارة العدل، السبت، خلو السجون من اي اصابات بفايروس كورونا، بينما ارسلت الى مجلس الوزراء قائمة مك...

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